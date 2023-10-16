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Общество

Выставка тактильных картин откроется в Пскове 18 октября

Совместная с Государственным музеем истории религии выставка тактильных картин «Небесные покровители» начнёт работу в Псковском музее-заповеднике с 18 октября. В выставочном пространстве будет представлено восемь рельефных полотен, выполненных из акрилового гипса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Выставка тактильных картин откроется в Псковском музее-заповеднике. Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Сюжет каждой картины является оригинальной творческой авторской композицией, в разработке которой использованы исторические и художественные источники. Тактильные картины знакомят с пластическими и композиционными решениями современных авторов, работающих в ключе традиционной академической школы скульптурного рельефа.

Героями картин стали князь Александр Невский – покровитель Санкт-Петербурга, преподобный игумен земли Русской Сергий Радонежский, святой праведный воин Феодор Ушаков (адмирал Ф. Ф. Ушаков) – святой покровитель российского военно-морского флота и стратегических военно-воздушных сил, великий князь Димитрий Донской, имя которого стало символом русской воинской славы, святые Герман и Савватий Соловецкие, святители Стефан Пермский, Иннокентий (Вениаминов) и Лука Крымский.

Главная цель проекта – создание инклюзивной среды и активное включение в художественную жизнь страны незрячих людей.

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