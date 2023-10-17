Наталья Ильина станет гостьей программы «Оглавление»

11:23, 17 октября 2023, ПАИ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 октября, в 14:00.

Куда и с чем университет собирается подняться ещё выше в привлечении федеральных средств? Будет ли новоселье и откуда возьмутся кадры? Как помогла беда и федеральные министры? Что будет во дворе главного корпуса университета? Всякий ли может «закипеть»?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Оглавление» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».