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Общество

Крупный международный инвестор начнёт финансирование ПсковГУ

ПсковГУ заключит соглашение о финансировании с одним из крупных международных инвесторов. Об этом заявила ректор вуза Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Крупный международный инвестор начнёт финансирование ПсковГУ. Фото: ПАИ. На фото: Наталья Ильина

«Нами заинтересовался крупный международный инвестор в Российской Федерации. Я сейчас не называю его имени. Я надеюсь, до Нового года это будет не просто большое соглашение, а с живыми деньгами», – рассказала она.

По словам Натальи Ильиной, инвестор планирует начать именно адресное финансирование образовательной площадки.

«То есть заходит крупнейший инвестор, и он заходит в университет. Он не заходит на предприятие какое-то, он заходит специально в университет», – подчеркнула спикер программы.

Инвестор планирует начать именно адресное финансирование образовательной площадки. Фото: ПАИ

Она также уточнила, что благодаря этому инвестору университет сможет предоставить абсолютно другие проекты для студентов, преподавателей и для региона в целом.

«Мы с этим инвестором хотим подняться на территориальный трек. Это практически невозможно – 1 % из 100. Но мы хотим из базового гранта «Приоритета – 2030» уйти на территориальный трек «Приоритета» 2030 года. То есть мы хотим от бюджета 100 миллионов рублей перейти как минимум на 300 миллионов», – объяснила Наталья Ильина.

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