О вдовьем горбе расскажут в новом выпуске передачи «Секреты тела»

13:55, 17 октября 2023, ПАИ

30-й выпуск передачи «Секреты тела» выйдет на телеканале «Первый Псковский» в среду, 18 октября, в 19:45.

Врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев рассказывает о холке, или, как её называют в народе, «вдовьем горбе». Эта патология связана с отложением жировой клетчатки в шейном отделе позвоночника и может привести к скачкам артериального давления, головным болям и онемению конечностей.

В этой программе специалисты покажут комплекс упражнений, который поможет снять болевой синдром и улучшить биомеханику шейного отдела позвоночника.

Повтор выпуска программы «Секреты тела» смотрите 21 октября в 9:50 на телеканале «Первый Псковский».