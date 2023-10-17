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Общество

Великолучан наградили за вклад в развитие патриотического движения

Презентация Псковской региональной общественной организации «Военно-патриотический клуб «Маргелов» состоялась в Великих Луках 17 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие собрало порядка 800 участников, среди которых были представители великолукской молодёжи, воспитанники клуба и почётные гости.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

С приветственным словом к присутствующим обратился заместитель главы Великих Лук Сергей Гусев. Он отметил, что военно-патриотическое воспитание молодого поколения традиционно является приоритетным направлением деятельности городской власти, но в особенности – в последнее время, в связи с началом СВО и противостоянием России со странами НАТО.

Сергей Гусев: Военно-патриотическое воспитание молодого поколения традиционно является приоритетным направлением деятельности городской власти, но в особенности – в последнее время, в связи с началом СВО и противостоянием России со странами НАТО

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев подчеркнул, что открытие клуба «Маргелов» станет серьёзным вкладом в развитие системы патриотического воспитания в городе и позволит готовить не только сильных духом, но и сильных телом молодых людей, которые будут достойны «ратных подвигов старших поколений жителей города воинской славы Великие Луки и героической славы Василия Маргелова».

Андрей Беляев: Открытие клуба «Маргелов» станет серьёзным вкладом в развитие системы патриотического воспитания в городе и позволит готовить не только сильных духом, но и сильных телом молодых людей, которые будут достойны «ратных подвигов старших поколений жителей города воинской славы Великие Луки и героической славы Василия Маргелова»

К присутствующим также обратились председатель городского Совета ветеранов Пётр Подгорный и руководитель Миссионерского отдела Великолукской епархии иерей Дмитрий Ласкин.

Руководитель патриотического клуба «Маргелов» Алексей Скачков наградил почётными грамотами граждан, которые вносят большой вклад в развитие патриотического движения в городе и направляют силы на патриотическое воспитание великолукской молодёжи. Среди них – представители городской власти, руководители предприятий и учреждений, общественные деятели.

Руководитель патриотического клуба «Маргелов» Алексей Скачков наградил великолучан, которые вносят большой вклад в развитие патриотического движения в городе и направляют силы на патриотическое воспитание молодёжи

Затем состоятся праздничный концерт и показательные номера псковских десантников. На сцене также выступили члены Союза писателей России Юрий Ишков и Светлана Размыслович.

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