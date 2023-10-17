Великолучан наградили за вклад в развитие патриотического движения

19:53, 17 октября 2023, ПАИ

Презентация Псковской региональной общественной организации «Военно-патриотический клуб «Маргелов» состоялась в Великих Луках 17 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие собрало порядка 800 участников, среди которых были представители великолукской молодёжи, воспитанники клуба и почётные гости.

С приветственным словом к присутствующим обратился заместитель главы Великих Лук Сергей Гусев. Он отметил, что военно-патриотическое воспитание молодого поколения традиционно является приоритетным направлением деятельности городской власти, но в особенности – в последнее время, в связи с началом СВО и противостоянием России со странами НАТО.

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев подчеркнул, что открытие клуба «Маргелов» станет серьёзным вкладом в развитие системы патриотического воспитания в городе и позволит готовить не только сильных духом, но и сильных телом молодых людей, которые будут достойны «ратных подвигов старших поколений жителей города воинской славы Великие Луки и героической славы Василия Маргелова».

К присутствующим также обратились председатель городского Совета ветеранов Пётр Подгорный и руководитель Миссионерского отдела Великолукской епархии иерей Дмитрий Ласкин.

Руководитель патриотического клуба «Маргелов» Алексей Скачков наградил почётными грамотами граждан, которые вносят большой вклад в развитие патриотического движения в городе и направляют силы на патриотическое воспитание великолукской молодёжи. Среди них – представители городской власти, руководители предприятий и учреждений, общественные деятели.

Затем состоятся праздничный концерт и показательные номера псковских десантников. На сцене также выступили члены Союза писателей России Юрий Ишков и Светлана Размыслович.