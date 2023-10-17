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Общество

Более 120 тысяч пособий по больничным выплатили псковичам в этом году

120 406 пособий по временной нетрудоспособности, назначенных в беззаявительном порядке, перечислило Отделение Социального фонда России по Псковской области работающим гражданам в 2023 году. Общая сумма выплат превысила 1 млрд рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе фонда.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Для получения пособия работающим гражданам не нужно подавать заявления и предоставлять документы в Отделение СФР. Необходимую информацию специалисты запрашивают самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

Пособие по временной нетрудоспособности назначается на основании электронного больничного. После его закрытия региональное Отделение СФР направляет работодателю проактивный запрос на предоставление сведений для назначения пособия. Оно выплачивается в течение 10 рабочих дней после получения от работодателя необходимых и достоверных данных. Весь процесс происходит без участия самого работника.

Напомним, что право на пособие по временной нетрудоспособности имеют работающие граждане, застрахованные в системе обязательного социального страхования, а также те, кто добровольно вступил в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Например, индивидуальные предприниматели, которые самостоятельно уплачивают страховые взносы за себя.

Размер пособия зависит от среднего заработка за предыдущие два года и страхового стажа сотрудника. При стаже восемь и более лет пособие составит 100% среднего заработка, от 5 до 8 лет – 80%, менее пяти лет – 60%.

В случае ухода за больным членом семьи все дни временной нетрудоспособности подлежат оплате за счёт средств СФР. В случае болезни самого гражданина первые три дня больничного оплачиваются из средств работодателя, последующие – за счёт средств СФР.

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