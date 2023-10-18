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Общество

Тарарыгину башню продолжают реставрировать в Печорах

Продолжаются работы по реставрации Тарарыгиной башни Псково-Печерского монастыря. Специалисты продолжают работы, начатые ранее, и доделывают то, что было оставлено в прошлые десятилетия в стадии консервации. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

В башне обнаружили большие повреждения камня, поэтому сейчас специалисты проводят восстановление разрушенных временем фрагментов стен. Также проводится обработка камня различными составами и его очищение.

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Тарарыгина башня – это элемент оборонных сооружений монастыря и стоит в верхней части склона оврага. В XVI веке башня была круглой формы. В 1615 году её разрушили шведы. При восстановлении после нападения врага башне решили придать прямоугольную форму.

Напомним, что реставрация Псково-Печерского монастыря продлится еще около двух лет. Специалисты уже завершили реставрацию купола Святого Лазаря и планируют восстановить ещё несколько объектов.

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