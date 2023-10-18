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Подведены итоги чемпионатов Пскова по быстрым шахматам и блицу

Подведены итоги чемпионатов Пскова по быстрым шахматам и блицу, которые прошли в клубе «Бригантина» с 13 по 15 октября. Об этом сообщается в группе школы шахмат «Анлим» в соцсети «ВКонтакте».

  • Подведены итоги чемпионатов Пскова по быстрым шахматам и блицу
    Фото: группа школы шахмат «Анлим» в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги чемпионатов Пскова по быстрым шахматам и блицу
    Фото: группа школы шахмат «Анлим» в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги чемпионатов Пскова по быстрым шахматам и блицу
    Фото: группа школы шахмат «Анлим» в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги чемпионатов Пскова по быстрым шахматам и блицу
    Фото: группа школы шахмат «Анлим» в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги чемпионатов Пскова по быстрым шахматам и блицу
    Фото: группа школы шахмат «Анлим» в соцсети «ВКонтакте»
  • Подведены итоги чемпионатов Пскова по быстрым шахматам и блицу
    Фото: группа школы шахмат «Анлим» в соцсети «ВКонтакте»

Чемпион турнира по быстрым шахматам определялся по итогам девяти туров. Победителем стал Григорий Шаранков. Он набрал восемь очков. Серебро с семью набранными очками досталось Сергею Кудряшову. С таким же результатом тройку лидеров замкнул Александр Кульнев.

Отдельных наград удостоились Владимир Горич, показавший лучшее выступление среди ветеранов, Эвелина Галаханова среди женщин и Николай Никитин среди юниоров. В рейтинговых категориях наград удостоились Александр Кононенко, Дмитрий Голубев, Сергей Дзюба и Артём Чаусов.

Блиц-турнир прошёл в 11 туров. Золото здесь забрал Александр Кульнев, который сумел набрать 10,5 очка. Серебряная награда досталась Григорию Шаранкову. Его результат – 9,5 очка. Бронзу заслужили сразу два участника: Святослав Самсонов и Владимир Никитенков.

Среди ветеранов лучший результат показал Альберт Абдулаев. Ростислав Бобовкин стал сильнейшим юниором. Лучший результат среди женщин показала Эвелина Галаханова. Отдельных рейтинговых призов удостоились Кристина Стельмашёнок, Сергей Дзюба и Степан Ильин.

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