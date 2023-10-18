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Псковичка стала чемпионкой России по ралли

Псковичка Маргарита Гребёнкина стала чемпионкой России по ралли в классе R2. В этом сезоне она выступала в одном экипаже с пилотом из Санкт-Петербурга Александром Станововым на автомобиле ВАЗ-21130. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Псковичка Маргарита Гребёнкина стала чемпионкой России по ралли. Фото: пресс-служба Федерации автомобильного спорта Псковской области

Победители главной раллийной серии страны были определены на финальном этапе чемпионата России – ралли «Выборг», состоявшемся 13–14 октября. «Трасса очень сложная, очень опасная, очень тяжёлая для техники, особенно для «Жигулей», – рассказала псковичка.

Главным соперником Александра Становова и Маргариты Гребёнкиной к финалу чемпионата был экипаж из Москвы в составе Алексея Ковальчука и Андрея Симановского на Volkswagen Polo. «Так получилось, что мы в сезоне проехали только те пять гонок, которые проходили на Северо-Западе, а Алексей Ковальчук – все. В результате у него был большой запас по очкам, но на ралли «Выборг» этот экипаж сошёл, не финишировал, а мы смогли добрать необходимые очки и стать чемпионами», – отметила псковская гонщица.

Несколько лет Александр Становов и Маргарита Гребёнкина участвовали только в ралли-спринтах и региональных соревнованиях в Ленинградской области и Карелии. Первый полноценный раллийный сезон у экипажа был в 2022 году, когда они выступали на Кубке России и по итогам сезона стали бронзовыми призёрами в своей зачётной группе, а псковичка получила звание мастера спорта.

После успеха прошлого года Александр Становов и Маргарита Гребёнкина впервые решили попробовать свои силы в чемпионате России по ралли.

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