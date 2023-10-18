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Общество

Александр Грацкий стал гостем программы «Среда обитания»

Программа «Среда обитания» вышла в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 18 октября. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной стал заместитель главы администрации Пскова – руководитель управления городского хозяйства Александр Грацкий.

Что изменилось в его работе после недавнего назначения заместителем главы? Планируются ли кадровые перестановки в зоне ответственности Александра Грацкого? Как ликвидировали последствия урагана, который бушевал в Пскове в начале октября? Кто попал на камеры видеонаблюдения, которые установили у муниципальных контейнерных площадок, чтобы ловить нарушителей правил благоустройства? Есть ли уже неожиданности с ходом отопительного сезона в Пскове?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания».

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Александр Грацкий стал гостем программы «Среда обитания»

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