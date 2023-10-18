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Общество

Псковичам объяснили, что делать, если налоговое уведомление не получено

Срок уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, налога на имущество физлиц и не удержанного налоговым агентом НДФЛ за прошлый год – не позднее 1 декабря 2023 года, сообщили ПАИ в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Получить уведомления об оплате налогоплательщики должны не позднее чем за 30 дней до установленного срока уплаты.

Если до этого срока, а именно до 1 ноября 2023 года, налоговое уведомление за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством не получено, налогоплательщику следует обратиться в налоговый орган либо направить информацию через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

При этом стоит учесть, что налоговые уведомления не направляются по почте на бумажном носителе в следующих случаях:

  • наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;
  • если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, кроме случаев направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления;
  • налогоплательщик имеет личный кабинет на сайте ФНС России и не направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе;
  • налогоплательщик направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через личный кабинет на портале госуслуг.

УФНС России по Псковской области информирует о специальной промостранице, размещённой на сайте ФНС России «Налоговое уведомление 2023 года», где содержится актуальная информация о налоговых уведомлениях, направленных физическим лицам в 2023 году.

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