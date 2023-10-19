В Пскове отцы чаще матерей используют денежную мотивацию, чтобы повысить успеваемость ребёнка − опрос

11:35, 19 октября 2023, ПАИ

В Пскове отцы чаще матерей используют денежную мотивацию, чтобы повысить успеваемость ребёнка, сообщается в опросе SuperJob.

Чаще всего школьников мотивируют покупкой или разрешением того, о чем просит сам ребенок, — об этом рассказал 1 из 3 родителей (35%). Поездками в развлекательные места поощряют добрые дела детей 28% опрошенных. Подарки дарит каждый пятый родитель. 16% балуют ребенка сладостями. Каждый девятый родитель мотивирует ребенка тем, что разрешает дольше играть на приставке, девайсах или смотреть телевизор (11%). Только 5% родителей никак не поощряют своих детей.



14% родителей используют денежную мотивацию, чтобы стимулировать детей хорошо учиться и помогать близким. Матери чуть чаще отцов мотивируют школьников вещами, о которых просит сам ребенок, либо ограничиваются только устной похвалой. Отцы щедрее на поездки, подарки, увеличенный тайминг на интернет и ТВ, а также на финансовую мотивацию. Сговориться об оплате за каждую полученную пятерку и четверку детям также проще с отцом, чем с матерью.