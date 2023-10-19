Дорожный рабочий почувствовал себя плохо и умер в больнице в Великих Луках
Работник одного из дорожных предприятий региона внезапно почувствовал себя плохо на рабочем месте и умер в больнице в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.
Сообщается, что 57-летний дорожный рабочий внезапно почувствовал себя плохо – у него перекосилась левая сторона лица.
Прибывшая скорая помощь доставила мужчину в больницу, где он позже скончался.
Проводится расследование несчастного случая.
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