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Происшествия

Дорожный рабочий почувствовал себя плохо и умер в больнице в Великих Луках

Работник одного из дорожных предприятий региона внезапно почувствовал себя плохо на рабочем месте и умер в больнице в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Работник дорожного предприятия внезапно умер на рабочем месте в Великих Луках. Фото: ПАИ

Сообщается, что 57-летний дорожный рабочий внезапно почувствовал себя плохо – у него перекосилась левая сторона лица.

Прибывшая скорая помощь доставила мужчину в больницу, где он позже скончался.

Проводится расследование несчастного случая.

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