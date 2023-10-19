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Общество

Руководитель «Псковского цирка» Ирина Михайлова станет гостьей программы «Минкульт»

Руководитель и главный режиссёр «Псковского цирка» Ирина Михайлова станет гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 октября, в 14:00.

Какие жанры циркового искусства есть в Псковском цирке и как им обучаются? Может ли артист одного направления перейти в другое? Может ли взрослый стать частью цирковой труппы? Зачем нужны цирковые фестивали и что даёт участие в них? Как проходят тренировки в цирке?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

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