Поправки в бюджет на 2023 год обсудили участники рабочей группы Псковской гордумы
19 октября в Псковской городской Думе состоялось очередное заседание рабочей группы по согласованию с администрацией города внесенных поправок в проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов под председательством депутата Юлии Пожидаевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.
Участники мероприятия рассмотрели актуализированный перечень наказов избирателей по избирательным округам, сформированный на основании предложений депутатов городской Думы, и ход работ по исполнению этих наказов.
Участники заседания обсудили вопросы благоустройства дворовых и общественных территорий, ремонта детских садов и школ, оборудования контейнерных площадок, устройства уличного освещения, спила аварийных деревьев, проведения мероприятий по отводу дождевых и талых вод, строительства спортивных площадок.
Следующее заседание рабочей группы запланировано на вторую половину января 2024 года.
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