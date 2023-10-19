Псковский цирк ищет клоунов
Об отсутствии клоунов в Псковском цирке рассказала руководитель учреждения Ирина Михайлова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«У нас нет клоунов, животных и фокусников, но мы к этому стремимся. А так у нас есть все основные жанры – воздушная гимнастика, акробатика, эквилибристика и жонглирование», – рассказала гостья студии.
Также она отметила, что в основном цирковым искусством начинают заниматься с четырёх лет. Если ребёнок будет старше, то ему будет трудно войти в ритм и получить успех в дальнейшем.
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