По нацпроекту обновят более 27 км региональной трассы Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса

08:56, 20 октября 2023, ПАИ

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ведётся ремонт автомобильной дороги Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса. В этом году специалисты обновят более 9,6 км на двух участках трассы, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Дорога является важной транспортной артерией для жителей Стругокрасненского и Плюсского районов, она обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта, а также проезд на федеральную трассу Р-23.

Первый участок (км 7+900 – км 9+500) проходит через населённый пункт Новоселье в Стругокрасненском районе и обеспечивает подъезд к сельской школе, а также к дому-интернату для престарелых и инвалидов. На этом участке уже выполнены все подготовительные работы, отремонтированы водопропускные трубы, завершается устройство асфальтобетонного покрытия.

Второй участок (км 50+960 – км 59+030) находится в Плюсском районе и является прямым подъездом к посёлку Плюсса. Здесь подрядчик отфрезеровал изношенное дорожное покрытие на проезжей части, сейчас ведутся работы по восстановлению существующей укреплённой части обочин и виражей, осуществляется ремонт водопропускных труб.

До конца ноября на этих участках будут отремонтированы пересечения, примыкания и съезды, укреплены обочины и откосы, выполнен ремонт существующих автобусных остановок. Для безопасности дорожного движения вблизи социальных учреждений будут установлены искусственные дорожные неровности, шумовые полосы, пешеходное ограждение, нанесена дорожная разметка.

В следующем году ремонт автомобильной дороги Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса продолжится, специалистам предстоит привести в нормативное состояние ещё около 17,5 км трассы на трёх участках (км 18+438 – км 32+538, км 33+597 – км 33+897, км 40+450 – км 43+500). Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет обновлено более 27 км дороги.

Обновлением трассы занимается подрядная организация ООО «ДАФ» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области. Стоимость контракта – более 575 млн рублей, средства выделены из федерального бюджета.