Сколько зарабатывают циркачи, рассказала руководитель Псковского цирка

12:44, 20 октября 2023, ПАИ

Сколько зарабатывают циркачи, рассказала руководитель Псковского цирка Ирина Михайлова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Сейчас артист цирка зарабатывает в среднем 50-70 тысяч рублей в месяц. Плюс к этой сумме добавляются деньги за сборы», – рассказала Ирина Михайлова.

Также она отметила, что цирковое искусство сейчас очень хорошо развивается. «Номера красивые, смотреть приятно. Наш российский цирк – самый лучший в мире», – заключила Ирина Михайлова.