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Сколько зарабатывают циркачи, рассказала руководитель Псковского цирка

Сколько зарабатывают циркачи, рассказала руководитель Псковского цирка Ирина Михайлова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ирина Михайлова. Фото: ПАИ

«Сейчас артист цирка зарабатывает в среднем 50-70 тысяч рублей в месяц. Плюс к этой сумме добавляются деньги за сборы», – рассказала Ирина Михайлова.

Также она отметила, что цирковое искусство сейчас очень хорошо развивается. «Номера красивые, смотреть приятно. Наш российский цирк – самый лучший в мире», – заключила Ирина Михайлова.

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