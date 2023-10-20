Великолучанина осудили за нарушение административных ограничений

17:33, 20 октября 2023, ПАИ

Великолучанин понесёт наказание за несоблюдение административных ограничений. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Ранее судимый местный житель обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, сопряженное с совершением лицом административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность).

Суд установил, что в отношении подсудимого был установлен административный надзор, однако он в течение года неоднократно привлекался к административной ответственности по части 1 и части 3 статьи 19.24 КоАП РФ за несоблюдение установленных ему судом административных ограничений.

15 мая в запрещенное судом определенное время суток подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, чем оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность, за что 5 мая его привлекли к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. «С учетом всех обстоятельств уголовного дела, личности подсудимого, наличия ряда смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств приговором суда мужчине назначено наказание в виде четырёх месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев», – отметили в пресс-службе.