Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Великолучанина осудили за нарушение административных ограничений

Великолучанин понесёт наказание за несоблюдение административных ограничений. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Ранее судимый местный житель обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, сопряженное с совершением лицом административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность).

Суд установил, что в отношении подсудимого был установлен административный надзор, однако он в течение года неоднократно привлекался к административной ответственности по части 1 и части 3 статьи 19.24 КоАП РФ за несоблюдение установленных ему судом административных ограничений.

15 мая в запрещенное судом определенное время суток подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, чем оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность, за что 5 мая его привлекли к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. «С учетом всех обстоятельств уголовного дела, личности подсудимого, наличия ряда смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств приговором суда мужчине назначено наказание в виде четырёх месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть месяцев», – отметили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 октября 2023

Мужчина узнал свою собаку на фотографии обнаруженных под Псковом трупов животных
20 октября 2023

К розыску пропавшего псковича подключился отряд «ЛизаАлерт»
20 октября 2023

Пскович пытался под кофтой вынести товар из магазина
20 октября 2023

Госветслужба проведёт экспертизу найденных под Псковом трупов домашних животных
20 октября 2023

Пьяный пскович обокрал магазин, ударив сотрудника по лицу
20 октября 2023

Что известно об обнаружении мёртвых животных в Пскове на данный момент. Главное
20 октября 2023

В Псковской области задержали женщину, сушившую коноплю дегидратором
20 октября 2023

Пожарные ликвидировали возгорание автоподъёмника в Пыталовском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...