Псковская область входит в красную зону по числу хронических заболеваний сердца

15:17, 20 октября 2023, ПАИ

Псковская область входит в красную зону по хроническим заболеваниям сердца, сообщила главный внештатный кардиолог регионального комитета по здравоохранению врач-кардиолог Псковской областной больницы Наталия Шкурина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ишемические болезни сердца, артериальная гипертензия и инфаркты лидируют среди заболеваний, которым подвержены псковичи, рассказала специалист.

«Основная проблема – поздняя обращаемость пациентов. Поздно обращаются в основном как раз люди старшего возраста. Им некогда: у них дети-внуки-огороды», - добавила Наталия Шкурина.