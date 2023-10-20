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Псковичи попадают в больницу с инфарктами в 25-28 лет

Псковичи попадают в больницу с инфарктами в 25-28 лет, рассказала главный внештатный кардиолог регионального комитета по здравоохранению врач-кардиолог Псковской областной больницы Наталия Шкурина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Гипертензия молодеет. Инфаркты у псковичей случаются и в 25, и в 28 лет.  Это реальные случаи. И потом выяснялось, что давление у них начало повышаться еще в детстве, причем они об этом знали. Люди за собой не следят, постоянную терапию не принимают и в итоге оказываются в реанимации кардиологического отделения», - пояснила Наталия Шкурина.

По словам специалиста, молодая гипертоническая болезнь – чаще всего наследственный фактор. «Если, к примеру, у отца случился инфаркт в 45 лет, то вы этого тоже не избежите, если не будете следить за собой», - отметила Наталия Шкурина.

Врач подчеркнула, что если фактор наследственности отсутствует, то тонометр следует приобрести в возрасте 40 лет.

«Людям за 40 нужно обязательно контролировать свое давление, уровень холестерина и сахара. Следить за собой нужно самостоятельно и обязательно записывать результаты измерения давления в блокнот. В конце недели уже будет понятно, есть ли у вас гипертоническая болезнь. Если да, то нужно обязательно начинать таблетки. Одной диеты будет недостаточно», - пояснила кардиолог.

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