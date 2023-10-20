Почему повышенное давление не всегда повод для звонка в скорую, объяснила кардиолог из Пскова

15:53, 20 октября 2023, ПАИ

Почему повышенное давление не всегда повод для звонка в скорую, объяснила главный внештатный кардиолог регионального комитета по здравоохранению врач-кардиолог Псковской областной больницы Наталия Шкурина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если у вас при гипертонии поднялось давление на фоне погодных перемен – это не повод вызывать скорую помощь. Это повод сходить к своему лечащему врачу, возможно, придётся подобрать другие таблетки для постоянного приёма. А вот появившиеся симптомы в виде головокружения, головной боли, тошноты, рвоты – это уже повод позвонить в скорую, – отметила врач.

«И если вы приняли капотен, а давление продолжает расти, то ждать не надо, звоните в скорую тоже», – порекомендовала Наталия Шкурина.