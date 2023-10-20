Псковский кардиолог: Сердце «любит» сезонные овощи

15:35, 20 октября 2023, ПАИ

Сердце «любит» сезонные овощи и зелень, рассказала главный внештатный кардиолог регионального комитета по здравоохранению врач-кардиолог Псковской областной больницы Наталия Шкурина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Только всё это надо заправлять не майонезом, а оливковым маслом, нежирной сметаной или йогуртом. Вот вам и гарнир. Не надо придумывать жареные макароны и картошку с салом. Основой рациона должны быть свежие овощи и нежирное тушеное или запечённое мясо. Но иногда можно, конечно, позволить себе и кусочек тортика, и конфетку, не надо только злоупотреблять этим ежедневно», – посоветовала врач.

Наталия Шкурина также рекомендовала заменить бег на спокойную ходьбу в течение получаса. «Плавание, бег и прочие подобные нагрузки могут себе позволить только физически крепкие люди, если у вас гипертония, то нужно следить внимательно за давлением и пульсом при нагрузках», – отметила кардиолог.