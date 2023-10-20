Метеозависимость существует, уверена кардиолог из Пскова

16:18, 20 октября 2023, ПАИ

Метеозависимость существует, заявила внештатный кардиолог регионального комитета по здравоохранению врач-кардиолог Псковской областной больницы Наталия Шкурина в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Наши кардиологические больные особенно плохо начинают себя чувствовать, когда давление меняется с высокого на низкое. Или вот когда магнитные бури, вспышки на солнце, мы имеем в отделении гипертонические кризы», – рассказала Наталия Шкурина.

Кроме того, врач посоветовала не бояться принимать препараты для снижения холестерина.

«Все почему-то думают, что они развалят печень. Но ведь препараты принимаются под контролем врача и в безопасной дозировке. Пользы будет больше, чем побочных эффектов. И если у вас нормализовался холестерин, не надо тут же отменять таблетки, думая, что бляшки у вас перестали расти и гипертония прошла. Это означает только, что препарат подобран идеально. Продолжайте его пить», – заключила Наталия Шкурина.