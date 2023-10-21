Антинаркотический форум прошёл в Пушкинских Горах
IX Молодёжный форум волонтёрского антинаркотического движения Псковской области «Доброволье.60» прошёл в Пукинских Горах. Об этом ПАИ сообщили в ресурсном центре добровольчества Псковской области.
Форум собрал на три дня более 100 участников из шести регионов СЗФО.
Сотрудники местного отделения УМВД провели для ребят профилактические лекции и тренинги, а также объяснили, куда обращаться, чтобы сообщить, где торгуют смертью.
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