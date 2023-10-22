Волейболистки из Идрицы победили в традиционном областном турнире

16:25, 22 октября 2023, ПАИ

Юные волейболистки из Идрицы победили в традиционном областном турнире, сообщает газета «Призыв».

Турнир по волейболу среди девушек 2011 года рождения и моложе прошёл в Невеле 21 октября. Он был посвящён памяти выдающегося тренера Псковской области Лоры Дигилевой.

В турнире участвовали команды девушек из Невеля, Пустошки и Идрицы.

«В упорнейшей борьбе победу одержала команда посёлка Идрица, на втором месте – девушки из Пустошки, на третьем – хозяева соревнований, спортсменки из Невеля», – отметили в газете.

Команда из Себежа поблагодарила ДЮСШ города Невеля за хорошо организованные соревнования.