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Общество

100-летний юбилей отпраздновала жительница Пыталовского района

100-летний юбилей отпраздновала жительница Пыталовского района Мария Павловна Макарова, сообщила глава района Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Веры Кондратьевой

Поздравить с таким солидным юбилеем с цветами и подарками к Марии Павловне приехали в гости Вера Кондратьева, председатель Совета ветеранов Елена Фёдорова и глава сельского поселения «Гавровская волость» Валерий Васильев. Отдельное поздравление пенсионерке вручили от губернатора Псковской области.

Родилась Мария Павловна в Красногородском районе, но больше восьмидесяти лет прожила в Пыталовском районе, в деревне Шкурлы Гавровской волости. Её трудовая биография связана с совхозом «Роговский», где она работала в бухгалтерии. Сейчас пенсионерка окружена любовью и заботой семьи: у неё четверо детей, восемь внуков и много правнуков.

«У нас всех остались приятные воспоминания от встречи, потому что мы увидели очень доброжелательную, приветливую женщину, которая выглядит гораздо моложе своих лет. Уважаемая Мария Павловна, будьте здоровы, живите долго и счастливо в окружении родных и близких вам людей!» – написала Вера Кондратьева.

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