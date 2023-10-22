Порядка 720 тысяч жителей новых регионов РФ получили российские водительские удостоверения и регистрационные знаки

21:48, 22 октября 2023, ПАИ

Порядка 720 тысяч жителей новых российских регионов получили госуслуги по линии Госавтоинспекции с декабря 2022 года, сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Государственные услуги предоставляются по замене регистрационных документов на транспортные средства, а также водительских удостоверений гражданам, проживающих на территориях новых субъектов РФ – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

На данный момент в подразделения Госавтоинспекции обратились более 1 млн заявителей. Из них порядка 720 тысяч уже подготовили необходимые документы и получили российские водительские удостоверения и государственные регистрационные знаки.

Особый порядок предоставления данных госуслуг будет действовать до 1 января 2026 года. В этот период замена водительских удостоверений на российские производится без сдачи экзаменов на право управления и прохождения медицинского освидетельствования водителей транспортных средств, а при замене документов на автомобиль не требуется прохождение технического осмотра и таможенных процедур. Все действия осуществляются без уплаты государственной пошлины.