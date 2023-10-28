Первые электробусы поступили в регионы России
Первые электробусы поступили в регионы России, пишет газета «Известия».
Первые партии транспортных средств уже поставили в Волгоградскую, Курскую и Нижегородскую области. Туда отправили 36 единиц такой техники. Всего же до конца 2023 – начала 2024 года в 12 городах России появится 286 электробусов.
Для питания электробусов в регионах России установят 102 зарядные станции, в настоящее время готовы 48 из них.
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27 октября 2023
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