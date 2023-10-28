Первые электробусы поступили в регионы России

09:19, 26 октября 2023, ПАИ

Первые электробусы поступили в регионы России, пишет газета «Известия».

Первые партии транспортных средств уже поставили в Волгоградскую, Курскую и Нижегородскую области. Туда отправили 36 единиц такой техники. Всего же до конца 2023 – начала 2024 года в 12 городах России появится 286 электробусов.

Для питания электробусов в регионах России установят 102 зарядные станции, в настоящее время готовы 48 из них.