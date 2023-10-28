Всё в розовом цвете: великолучане поделились, как справляются с осенней хандрой

10:46, 26 октября 2023, ПАИ

По данным различных опросов, именно осенью у половины россиян портится настроение – из-за дождливой погоды и нехватки солнечного света. Что помогает бороться с перепадами настроения, рассказали великолучане, пишет Luki-News.

«А у меня нет хандры, я люблю осень. Всё прекрасно, очень красиво всё. Зачем хандрить? Всё в розовом цвете», – поделился мнением один из опрошенных.

Некоторые великолучане предпочитают бороться с осенней хандрой, любуясь природой. «Я вообще на это всё смотрю и любуюсь. И меня это как-то вдохновляет. Правда, здорово. Осень – это вообще замечательно!»; «Вот эта красота, которая сейчас именно, для меня это многое значит. Я, в принципе, себя чувствую прекрасно», – отметили респонденты.

Большинство же участников опроса придерживаются мнения, что в осеннее время нужно сохранять позитив. «Стараешься больше улыбаться, позитивно чтоб было. Смотреть мелодрамы, про детей, деревню вспоминать»; «У меня нет хандры. Быть оптимистом, быть на позитиве на всяком», – считают жители Великих Лук.

«Стараюсь жить позитивно. Времяпрепровождение с семьёй, прогулки, закаляться стараемся. Чтоб, в общем, жить на позитиве и чтоб всё было хорошо, и тогда хандры точно не будет. Кинематограф каждый вечер с чашечкой чая, под пледом, самое лучшее. Очень много работы, не всегда получается, но стараемся, как говорится, всё успеть хотя бы понемножку», – поделился один из опрошенных.

А кого-то от осенней хандры спасает работа: «Я работаю, мне очень помогает. Ну, как бы просто чем-то заниматься нужно, поэтому самое главное не сидеть дома, это самое скучное»; «Работать надо! И всё будет хорошо», – советуют великолучане.

«Тепло, светло, мухи не кусают. А я вот только с танцев пришёл. Два часа танцевал», – рассказал один из опрошенных.