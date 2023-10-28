Актёр из сериала «Морские дьяволы» станет гостем программы «Минкульт»

13:18, 26 октября 2023, ПАИ

Актёр театра и кино, артист труппы Псковского драмтеатра, актёр фильмов «Батальонъ», «Распутин», сериалов «Морские дьяволы», «Серёжки с сапфирами», «Охота на дьявола», «Надвое» Максим Митяшин станет гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 26 октября, в 14:00.

Как часто киноартист становится заложником одного амплуа? Чем удивит псковского зрителя роль Максима Митяшина в новом спектакле Дмитрия Месхиева? Где проходили последние съёмки кинопроектов с участием артиста? Почему актёрские курсы так популярны среди непрофессионалов? Легко ли дался артисту переезд из столицы в Псков?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».