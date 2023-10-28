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Общество

Обновлённый офис Сбера открылся в Великих Луках

Офис Сбера нового формата открылся в торговом центре «Апельсин» в Великих Луках. Пространство отделения стало более клиентоориентированным: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появились игровая зона для детей и коворкинг, где можно зарядить телефон, пообщаться и выпить кофе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Обновлённый офис Сбера открылся в Великих Луках. Фото здесь и далее: Сбер

Посетителям стали доступны небанковские сервисы компаний-партнёров Сбера. Например, в зоне SberDevices можно протестировать и купить умные устройства Sber – музыкальную колонку SberBoom Mini или умную ТВ-приставку SberBox. Также в офисе оборудован пункт выдачи заказов, где можно получить или отправить посылку с помощью СберЛогистики, забрать покупку из Мегамаркета, воспользоваться примерочной кабинкой.

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья! От всей души поздравляю с открытием офиса нового формата отделения Сбербанка в городе Великие Луки.

Считаю, что открытие очередного офиса нового формата имеет большое значение для развития инфраструктуры города. И в первую очередь это важно для жителей – современный, отвечающий всем требованиям офис позволит великолучанам оперативно получать качественные услуги в самом современном и густонаселенном микрорайоне города. Символично, что офис открывается накануне значимого праздника – Дня народного единства. Надеюсь, что в этом обновленном помещении великолучане смогут воспользоваться всеми необходимыми услугами.

Кроме того, новый формат работы офиса является отличным местом, куда можно прийти по разным событиям и решить сразу много вопросов. При этом большое преимущество – правило одного окна. Это очень правильное решение, потому что современные люди хотят получать услуги качественно и максимально быстро. Благодарю всех причастных за проделанную работу!» – сказал глава администрации Великих Лук Андрей Беляев.

  • Обновлённый офис Сбера открылся в Великих Луках
    Фото: Сбер
  • Обновлённый офис Сбера открылся в Великих Луках
    Фото: Сбер
  • Обновлённый офис Сбера открылся в Великих Луках
    Фото: Сбер
  • Обновлённый офис Сбера открылся в Великих Луках
    Фото: Сбер

«В Псковской области это уже четвертый офис нового формата. Мы видим, что люди с удовольствием приходят в наши обновленные отделения, ведь здесь комфортно и быстро можно решить множество задач. Сбер предлагает не только классические финансовые услуги, но и важные небанковские сервисы, которые помогают делать жизнь клиентов проще. Уверен, новый офис будет пользоваться популярностью у жителей Великих Лук», – отметил управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец.

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