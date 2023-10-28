Модернизацию школьных систем образования в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая реализации программы «Модернизация школьных систем образования» в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.
Как идёт реализация программы в регионе и модернизация учреждений образования в приграничных муниципалитетах, какие планы в части капремонта и модернизации у комитета по образованию на 2024 год?
Об этом и многом другом расскажет врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.
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27 октября 2023
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