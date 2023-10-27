Артист Максим Митяшин: Нельзя ходить в театр со своими ожиданиями

17:22, 26 октября 2023, ПАИ

Артист труппы Псковского драмтеатра, актёр кино Максим Митяшин призвал зрителей не строить представления о спектакле заранее. Об этом он заявил в эфире программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Я считаю, что нельзя ходить в театр со своими ожиданиями. Я призываю зрителей ходить на новый спектакль, новый фильм с чистым сердцем», – заявил гость студии.

По его словам, собственные ожидания создадут ложное представление о спектакле, которое может оттолкнуть зрителя и не дать ему понять задумку режиссёра.

В качестве примера актёр привёл спектакль «Ревизор», который стоит в репертуаре Псковского драмтеатра уже пятый год и пользуется огромной любовью зрителей. Хотя в начале его восприняли негативно, поскольку концепция спектакля отличается от гоголевского «Ревизора».