Псковский актёр рассказал, как сняться в кино

18:00, 26 октября 2023, ПАИ

Как молодому актёру получить роль и сняться в кино, рассказал актёр Псковского театра драмы имени Пушкина Максим Митяшин в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в четверг, 26 октября.

«В первую очередь, это знакомства. Так называемый нетворкинг. Актёр должен попасть в среду, участвовать в фестивалях», – считает актёр Максим Митяшин.

Также, по его словам, важную роль для начинающего актёра может сыграть хороший агент, который будет находить роли. При этом он уточнил, что известные актёры не пользуются услугами агентов, поскольку роли находят по знакомству или их приглашают режиссёры, знакомые с их работами.

Найти же роль за рубежом для русского актёра сейчас стало проблемнее, чем раньше. Трудности в первую очередь связаны с получением виз и пересечением границ. Сейчас это стало намного дороже, поэтому российских актёров всё реже стали звать сниматься за границей.