Что делать, если в налоговом уведомлении некорректная информация, объяснили псковичам

21:14, 26 октября 2023, ПАИ

Что делать, если в налоговом уведомлении указана некорректная информация, сообщили ПАИ в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Граждане, которые имеют в собственности недвижимое имущество, землю и транспортные средства, обязаны уплатить исчисленный имущественный налог за 2022 год не позднее 1 декабря 2023 года. Уведомление поступит физическим лицам не позднее 30 дней до наступления предельного срока (при необходимости – за три года, предшествующих календарному году направления налогового уведомления).

Однако в том случае, если (по мнению налогоплательщика) в документе содержится неактуальная (некорректная) информация об имуществе или его владельце (в том числе о периоде владения объектом, налоговой базе, адресе), гражданину необходимо любым удобным способом обратиться в налоговый орган для её проверки и актуализации:

для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» – через личный кабинет;

для иных лиц – посредством личного обращения в любой налоговый орган либо путём направления почтового сообщения, либо с использованием интернет-сервиса ФНС России;

МВД России;

органы ЗАГС;

органы Росреестра;

МЧС России;

органы гостехнадзора, осуществляющие регистрацию транспортных средств и так далее.

Ответственность за достоверность, полноту и актуальность указанных сведений, используемых в целях налогообложения имущества, несут вышеперечисленные регистрирующие органы.

При наличии оснований для перерасчёта налога и формирования нового налогового уведомления налоговый орган не позднее 30 дней (в исключительных случаях указанный срок может быть продлён не более чем на 30 дней) пересмотрит ранее начисленную сумму налога, сформирует (при наличии оснований) новое налоговое уведомление с указанием нового срока уплаты налога и направит ответ на обращение налогоплательщика (разместит его в личном кабинете налогоплательщика).

Дополнительную информацию можно получить по телефону налоговой инспекции или контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.