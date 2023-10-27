Андрей Турчак: ЕР выступила за увеличение расходов на науку и образование

09:59, 27 октября 2023, ПАИ

7,7 триллиона рублей заложено на реализацию народной программы от «Единой России» в проекте трёхлетнего бюджета, сообщает сайт ER.ru.

Проект приняли в первом чтении 26 октября. Консолидированную поддержку документу в Госдуме выразила «Единая Россия». В тексте отражены поручения президента России и положения народной программы партии.

Решением совета фракции партии и постановлением Госдумы ко второму чтению документа будут предусмотрены дополнительные расходы на развитие села, стимулирование промышленности, поддержку науки и образования, а также на социальную сферу.

«Получился достаточно сбалансированный бюджет. Что касается народной программы, то все мероприятия, которые нами запланированы, имеют конкретную строчку в бюджете. Поэтому нам в сентябре 2024 года, когда наступит очередной единый день голосования, будет чем отчитаться об исполнении народной программы», – подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на собрании фракции «Единой России» с участием министра финансов Антона Силуанова перед пленарным заседанием в Госдуме.

По словам министра, три основных приоритета бюджета – это обеспечение оборонной безопасности и вклад в победу, выполнение всех социальных обязательств и обеспечение технологической независимости, а также модернизация экономики России.

«Выполнение социальных обязательств – наш приоритет. Все задачи, которые поставил президент в послании и в решениях народной программы, включены в бюджет. Ремонты школ и «Профессионалитет», первичное звено здравоохранения – эти проекты учтены. Учтены расходы на повышение заработных плат работникам бюджетной сферы в полном объёме, предусмотрена поддержка субъектов РФ. Более высокий уровень МРОТ, пенсионное обеспечение, индексация социальных выплат, маткапитала. Все решения, которые принимались в рамках народной программы, нашли отражение в главном финансовом документе», – подчеркнул Антон Силуанов.

Так, по его словам, МРОТ будет проиндексирован на 18,5 % – это обеспечит рост зарплат почти пяти миллионов человек и в целом рост зарплат в бюджетной сфере. Кроме того, индексируются на уровень инфляции пособия, пенсии и маткапитал. Пособие по безработице впервые начнёт индексироваться ежегодно с 2024 года. Также будет обеспечена деньгами программа долгосрочного ухода за пенсионерами и инвалидами. Раньше она реализовывалась в 30 регионах, а теперь будет – по всей стране.

Помимо этого, увеличатся расходы на безопасность страны. 10,8 триллиона рублей направят на обеспечение обороноспособности, увеличение закупок для нужд армии, обеспечение военнослужащих на передовой. В том числе предусмотрено финансирование на технологическое развитие России, а также повышенное финансирование на станкостроение – более 120 миллиардов рублей. Более триллиона рублей ежегодно будет направляться на развитие дорожного хозяйства.

По инициативе «Единой России» продолжатся программы модернизации коммунальной инфраструктуры и расселения аварийного жилья. К тому же решены задачи по поддержке регионов. Общий объём трансфертов им составит 3,2 миллиарда рублей.

Андрей Турчак отметил, что ко второму чтению бюджета «Единая Россия» проработала ряд поправок. Их зафиксировали в постановлении по итогам принятия финансового документа в первом чтении.

Поправки разделены на несколько блоков. Это развитие села и поддержка аграриев, стимулирование промышленности и обеспечение технологического суверенитета, поддержка образования и науки, социальная сфера.

В частности, партия предлагает на 26,4 млрд рублей увеличить финансирование программы комплексного развития села.

«Общий объём составит 88,6 миллиарда рублей. Эти средства позволят обеспечить большее количество посёлков центральными коммуникациями, газом, дорогами, ФАПами, домами культуры и спортивными объектами. Также на 11,5 миллиарда рублей будут увеличены расходы на возвращение земель сельхозназначения в оборот. И на три миллиарда рублей вырастет прямая поддержка сельхозорганизаций», – сказал Андрей Турчак.

Предлагается дополнительно выделить 9 млрд рублей на разработку конструкторской документации на комплектующие для всех отраслей промышленности.

«Дополнительные средства также пойдут на стимулирование спроса на покупку отечественных автомобилей гражданами и бизнесом. Это 15 миллиардов и 21 миллиард соответственно. Это, в частности, позволит семьям участников СВО, медикам, нашим педагогам приобрести авто со скидкой до 25 %. Ещё три миллиарда рублей добавим на закупку спецтехники», – подчеркнул Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета «Единой России» напомнил, что вопросы поддержки образования и науки на программной комиссии поднимали координаторы народной программы. Их поддержал и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, и Минфин.

«Дополнительно девять миллиардов рублей будет выделено на модернизацию и оснащение современными учебно-производственными комплексами наших техникумов и колледжей. Это задача, которую перед нами ставил президент. Это позволит переоснастить порядка 100 учебных заведений уже в следующем году. Также мы увеличим на три миллиарда рублей финансирование курсов для старшеклассников по обучению современным языкам программирования. И 1,5 миллиарда рублей направим на поддержку инжиниринговых разработок на базе наших вузов и научных организаций», – сообщил Андрей Турчак.

Он обратил внимание, что бюджет по-прежнему остаётся социально направленным. Секретарь Генсовета «Единой России» отметил, что удалось договориться с Минтрудом и Минфином об увеличении на шесть миллиардов рублей программ профессионального обучения отдельных категорий граждан.

«В их числе – участники СВО и члены их семей, женщины, которые находятся в декретном отпуске, лица пенсионного возраста, молодые специалисты. Ещё шесть миллиардов дополнительно будет направлено на модернизацию центров занятости. Программа охватит 17 регионов. И позволит существенно повысить качество услуг по поиску работы. 3,3 миллиарда дополнительно будет направлено на систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами», – сказал Андрей Турчак.

Кроме того, «Единая Россия» решила вопрос с выделением дополнительных средств на закупку лекарств для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. На эти цели также направят шесть миллиардов рублей.

«Два года мы этого добивались. Наши коллеги Дмитрий Хубезов [депутат Госдумы. – ПАИ] и Бадма Башанкаев [глава комитета Госдумы. – ПАИ] этот вопрос поднимали. Было несколько решений программной комиссии партии. Хотел бы поблагодарить всех коллег и министра здравоохранения Михаила Мурашко, Антона Силуанова [министр финансов. – ПАИ]», – сказал Андрей Турчак.

В заключение Андрей Турчак поблагодарил председателя Правительства РФ, вице-премьеров и министров, в тесном режиме с которыми партия работала над проектом бюджета и над поправками к нему.