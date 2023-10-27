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Умер биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов

На 87-м году жизни умер двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира по биатлону Виктор Маматов. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Умер биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов.Фото: пресс-служба Союза биатлонистов России

На крупных биатлонных соревнованиях Виктор Маматов дебютировал после службы в армии. В 1960-м в Свердловске проходил чемпионат СССР по лыжным гонкам, где он занял 16-е место, но в финишном протоколе обошел Владимира Меланьина, чемпиона мира 1959 года.

В сборной страны для Виктора Маматова долго не было места. На международной арене он дебютировал в 1966 году. На тот момент ему было 29 лет.

Через несколько месяцев после дебюта в сборной Виктор Маматов взял свое первое золото чемпионата мира, победив в индивидуальной гонке в Альтенберге. С чемпионатов мира сибиряк увез шесть наград, четыре из которых – золотые. Плюс к ним две медали высшей пробы на Олимпиадах 1968 и 1972 годов. Спортсмен был знаменосцем на открытии Олимпийских игр 1968 года.

После завершения карьеры Виктор Маматов работал тренером и чиновником.

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