Псковский облсовпроф объединяет 45 тысяч работников

19:41, 27 октября 2023, ПАИ

Псковский облсовпроф объединяет около 45 тысяч работников. Об этом сегодня, 27 октября, сообщил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов на торжественном мероприятии, посвящённом 75-летию Псковского областного совета профессиональных союзов, передаёт корреспондент ПАИ.

«На территории области 639 первичных профсоюзных организаций, объединяющих около 45 000 работников – членов профсоюза», – отметил Игорь Иванов.

Так, по состоянию на 1 января 2023 года в Псковский облсовпроф входит 16 областных отраслевых организаций профсоюзов, одна первичная профсоюзная организация, представляющая на территории региона общероссийский профсоюз, и одна отраслевая организация, сотрудничающая с облсовпрофом на основе соглашения.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов









































































«Псковский облсовпроф продолжает играть важную роль среди некоммерческих организаций и по количеству объединяемых граждан значительно опережает другие общественные организации и политические силы», – отметил Игорь Иванов.