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Культура

Псковичей приглашают на юбилейный вечер историка, археолога и поэта Анатолия Александрова

На юбилейный вечер историка, археолога, поэта и автора книги «Во времена княгини Ольги» Анатолия Александрова «Ключ к прошлому» приглашает Центральная городская библиотека 29 октября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Юбилей Анатолия Александрова. Фото предоставило Псковское региональное отделение Союза писателей России

На вечере Анатолий Александров представит свою поэтическую книгу «…И Пскова вечная дорога…», прочитает новые стихи, расскажет о работе в международном проекте «Археология, власть и общество», а также об участии в виртуальном проекте библиотеки «Необыкновенный читатель», в котором он рассказал о каменном веке на Псковской земле, мамонтах, людоедах, свайных поселениях, водных орехах, рыбных  корзинах, боевых топорах, проломленных черепах и многом другом.

Начало мероприятия в 15:00. Вход свободный.

Отметим, Анатолий Алексеевич Александров родился 27 октября 1953 года в деревне Кладовицы Локнянского района Великолукской области. В 1971 году после окончания средней школы Анатолий Александров поступил в Ленинградский государственный университет на исторический факультет. В 1985 году закончил аспирантуру в Институте археологии АН СССР в Москве и защитил кандидатскую диссертацию, получив степень кандидата исторических наук. Своими учителями Анатолий Александров считает известных историков, археологов – Валентина Седова, Владимира Мавродина, Рудольфа Итса. История и археология стали его жизнью и в каком-то смысле и судьбой. Они же составили и содержание его четырёх книг и 130 научных статей. Анатолий Александров начал работать в Псковском музее-заповеднике в 1976 году и прослужил в нём почти полвека.

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