Закладчица из Пскова приговорена к четырём годам лишения свободы

23:01, 27 октября 2023, ПАИ

Псковичка приговорена к лишению свободы за покушение на незаконный сбыт наркотиков в составе организованной группы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктов «а, г» части 4 статьи 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённое организованной группой в крупном размере).

Установлено, что осуждённая была привлечена в организованную группу под предлогом высокого заработка в Пскове. Её роль в организованной группе состояла в распространении закладок с наркотиками на территории города. Указания от злоумышленников она получала в переписке через популярный мессенджер.

В феврале 2023 года в момент получения очередной партии наркотика осуждённая была задержана сотрудниками транспортной полиции. Суд признал её виновной и назначил наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.