Девять человек пострадали при столкновении с грузовиком в Удмуртии
Девять человек пострадали при столкновении большегруза с микроавтобусом в Удмуртии, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по региону.
По данным ведомства, на 22-м километре автомобильной дороги Ижевск – Воткинск рядом с посёлком Италмас Завьяловского района Удмуртии произошло столкновение грузового автомобиля MAN и микроавтобуса Mercedes.
«В момент ДТП в микроавтобусе находилось 19 пассажиров, из которых девять человек получили травмы различной степень тяжести, пять из них доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
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