Девять человек пострадали при столкновении с грузовиком в Удмуртии

17:54, 28 октября 2023, ПАИ

Девять человек пострадали при столкновении большегруза с микроавтобусом в Удмуртии, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по региону.

По данным ведомства, на 22-м километре автомобильной дороги Ижевск – Воткинск рядом с посёлком Италмас Завьяловского района Удмуртии произошло столкновение грузового автомобиля MAN и микроавтобуса Mercedes.

«В момент ДТП в микроавтобусе находилось 19 пассажиров, из которых девять человек получили травмы различной степень тяжести, пять из них доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

