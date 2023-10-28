Два педагога из Псковской области стали участниками образовательного интенсива «Билет в будущее»

19:49, 28 октября 2023, ПАИ

Два педагога Псковской области вошли в число лучших по итогам отбора заявок на участие в программе проектного интенсива «Билет в будущее». Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Всего было подано около 1000 заявок, но приглашены к участию лишь 300 педагогов-навигаторов проекта «Билет в будущее» из 68 субъектов РФ.

Среди прошедших отбор – социальный педагог на правах школьного инспектора МБОУ «Центр образования» из Великих Лук Светлана Спасова, а также учитель математики МАОУ «Гуманитарный лицей» Никита Кострин из Пскова.

Педагогов ждёт обучение, реализация проектных инициатив, работа в команде, работа с экспертами, демо-день.

Отметим, проектный модуль – это программа образовательного интенсива, где участники в команде единомышленников погрузятся в проектную среду под руководством опытных экспертов.



