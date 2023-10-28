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Общество

Для Псковского и Печорского филиалов «Дружины» провели очередную тренировку

В Псковской области прошло итоговое контрольное занятие для военных расчётов, которые обучались с привлечением специалистов центра «Пустельга». Для отработки необходимых навыков подключили «Дружину​» из Псковского и Печорского филиалов. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале. 

Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

«Участников разделили на два лагеря: военный расчёт должен был незаметно обойти «противника» и с применением беспилотника поразить цели. Задача дружинников была противоположной: обнаружить расчёт, вычислить БПЛА и отработать действия по их блокированию. Бойцы успешно прошли испытания и сдали экзамен, а дружинники получили бесценный опыт», – говорится в сообщении. 

По итогам занятий работа «Дружины» была оценена на твёрдую «четвёрку», отметил губернатор. 

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