Для Псковского и Печорского филиалов «Дружины» провели очередную тренировку

22:18, 28 октября 2023, ПАИ

В Псковской области прошло итоговое контрольное занятие для военных расчётов, которые обучались с привлечением специалистов центра «Пустельга». Для отработки необходимых навыков подключили «Дружину​» из Псковского и Печорского филиалов. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

«Участников разделили на два лагеря: военный расчёт должен был незаметно обойти «противника» и с применением беспилотника поразить цели. Задача дружинников была противоположной: обнаружить расчёт, вычислить БПЛА и отработать действия по их блокированию. Бойцы успешно прошли испытания и сдали экзамен, а дружинники получили бесценный опыт», – говорится в сообщении.

По итогам занятий работа «Дружины» была оценена на твёрдую «четвёрку», отметил губернатор.