В Псковской области снизилось число жалоб в антимонопольную службу

22:29, 28 октября 2023, ПАИ

В Псковской области снизилось число жалоб в антимонопольную службу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников по итогам встречи с руководителем УФАС России по Псковской области Ириной Белоконь.

Всего в рамках закона о контрактной системе в текущем году Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области рассмотрело 353 закупки В рамках антимонопольного контроля в УФАС поступило 60 обращений, рассмотрели 553 обращения.

В реестр недобросовестных подрядчиков были включены компании, не исполнившие контракты по нацпроектам в Великолукском, Плюсском районе, Псковском районах и Пскове.