В Псковской области снизилось число жалоб в антимонопольную службу
В Псковской области снизилось число жалоб в антимонопольную службу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников по итогам встречи с руководителем УФАС России по Псковской области Ириной Белоконь.
Всего в рамках закона о контрактной системе в текущем году Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области рассмотрело 353 закупки В рамках антимонопольного контроля в УФАС поступило 60 обращений, рассмотрели 553 обращения.
В реестр недобросовестных подрядчиков были включены компании, не исполнившие контракты по нацпроектам в Великолукском, Плюсском районе, Псковском районах и Пскове.
Митрополит Псковский и Порховский Арсений возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре
100 млн рублей зарезервируют для финансирования муниципальных расходов районов Псковской области