ФОТОФАКТ. «Подморозовики» находят грибники в псковских лесах
Несмотря на резко изменившиеся погодные условия, грибники всё еще продолжают ходить в леса Псковской области за грибами. Теперь в Сети придумали новое название таким грибам – «подморозовики». Фотографию белого гриба-великана в редакцию ПАИ прислала Анна Пшеницына.
Автор фотографии отметила, что «гриб чистый, но немного подмороженный». При этом вес гриба составил 1 килограмм 672 грамма.
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