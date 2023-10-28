ФОТОФАКТ. «Подморозовики» находят грибники в псковских лесах

23:02, 28 октября 2023, ПАИ

Несмотря на резко изменившиеся погодные условия, грибники всё еще продолжают ходить в леса Псковской области за грибами. Теперь в Сети придумали новое название таким грибам – «подморозовики». Фотографию белого гриба-великана в редакцию ПАИ прислала Анна Пшеницына.

Автор фотографии отметила, что «гриб чистый, но немного подмороженный». При этом вес гриба составил 1 килограмм 672 грамма.