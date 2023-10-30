Российские производители планируют повысить цены на шоколад

09:45, 30 октября 2023, ПАИ

Производители шоколада начали уведомлять торговые сети о повышении цен на их продукцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя президиума ассоциации компаний розничной торговли Игоря Караваева.

«Ряд торговых сетей – членов АКОРТ – получил уведомления от некоторых производителей о повышении цен на шоколад. Эти обращения находятся на рассмотрении у ретейлеров: как и в других товарных категориях, сети совместно с поставщиками обсуждают обоснованность каждого отдельного повышения и предпринимают совместные усилия, чтобы избежать резкого роста цен», – заявил Игорь Караваев.

По его словам, шоколад пользуется особой популярностью у покупателей, а в целом категория кондитерских изделий – одна из крупнейших по объёмам продаж.

При этом он уточнил, что широкий ассортимент, промо-акции и различные программы лояльности ретейлеров позволяют сохранить привлекательное ценовое предложение для разных категорий покупателей. «Говорить о повсеместном единовременном повышении розничных цен на шоколад сейчас не приходится», – добавил председатель президиума АКОРТ.