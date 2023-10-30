Россиянам вернут бесплатную раздачу интернет-трафика

09:23, 30 октября 2023, ПАИ

Крупные сотовые операторы отменят плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, пишет газета «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России.

На текущий момент о прекращении взимания платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств заявили три оператора – «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Теlе2. Только лишь МТС уведомил ФАС об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов.

На завершение технических процессов по перенастройке тарифных планов уйдет некоторое время. В течение ближайшего месяца возможны некоторые сбои, отметили их представители.