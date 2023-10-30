Россиянам вернут бесплатную раздачу интернет-трафика
Крупные сотовые операторы отменят плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, пишет газета «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России.
На текущий момент о прекращении взимания платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств заявили три оператора – «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Теlе2. Только лишь МТС уведомил ФАС об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов.
На завершение технических процессов по перенастройке тарифных планов уйдет некоторое время. В течение ближайшего месяца возможны некоторые сбои, отметили их представители.
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