Основатель пекарни «Панапончик» Евгений Лобан станет гостем программы «Бизнес-ланч»

13:11, 30 октября 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 октября, в 14:00. На этот раз в гостях у ведущих – предприниматель, основатель пекарни «Панапончик» Евгений Лобан.

Насколько сложно в Пскове открыть свою сеть по выпечке и продаже пончиков? Как в Пскове обстоят дела со спросом на такую продукцию? В чём заключается особый секрет приготовления псковских пончиков и можно ли его повторить в домашних условиях? Ждать ли подорожания конечной продукции в сфере кулинарии и общепита?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».