Коммунальную инфраструктуру комплексно модернизируют в Острове-3

09:56, 31 октября 2023, ПАИ

Псковская область приступила к реализации масштабной региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры. О подготовительной работе по комплексному обновлению систем тепло-, водоснабжения и водоотведения Острова-3 губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову доложил его заместитель Игорь Шатурный. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

На эти цели из федерального бюджета выделено более 1,4 млрд рублей. Совокупно на реализацию программы из федерального, регионального и местного бюджетов регион направит более 1,8 млрд рублей.

«Проекты достаточно серьёзные, сложные, которые должны быть завершены к концу следующего года. Поэтому важно, чтобы уже в этом году была проведена работа по контрактации объектов», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Игорь Шатурный отметил, что в рамках программы на федеральном уровне одобрены к модернизации шесть объектов изношенной коммунальной инфраструктуры бывшего военного городка Остров-3. Речь идёт о создании станции второго подъёма воды, реконструкции очистных сооружений канализации, строительстве основной внутриквартальной теплотрассы и пяти центральных тепловых пунктов (ЦТП) с прокладкой трубопроводов горячего водоснабжения.

Вице-губернатор также проинформировал, что по трём объектам уже подготовлена проектно-сметная документация. Проект реконструкции очистных сооружений проходит госэкспертизу. По ЦТП аукционы будут объявлены одновременно на проектирование и строительство.

Глава региона поинтересовался, какие основные сложности наблюдаются в настоящее время. «Проблем пока нет. Готовим конкурсную документацию. В рамках вашего поручения до декабря определим всех подрядчиков», – заметил Игорь Шатурный.

«Объём работ действительно очень большой. Нужно составить план-график их выполнения и внимательно следить, контролировать ситуацию», – заключил Михаил Ведерников.

Он также напомнил о значении программы для жителей Острова-3, которая позволит улучшить качество коммунальных услуг для населения, повысить надёжность коммунальной инфраструктуры населённого пункта.